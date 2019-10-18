Протести в Барселоні: жорстокі сутички та пів мільйона мирних демонстрантів

На п’ятий день протестів у Барселоні протестувальники знову зійшлися у жорстких сутичках з правоохоронцями у самому центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Заворушення розпочалися паралельно із масштабною демонстрацією проти арешту лідерів каталонських сепаратистів, яка, за офіційними даними, зібрала пів мільйона осіб.

На відміну від попередніх днів, коли сутички спалахували вночі, сьогодні вони почалися ще за дня.

Кілька сотень молодих людей, приховуючи свої обличчя, заблокували широкий бульвар у центрі міста біля штаб-квартири поліції. Вони встановили сміттєві контейнери на вулиці перед кордоном правоохоронців та підпалили їх.

Son los radicales los que van a buscar a la policía. No os confundáis.

Manifestantes queman contenedores y lanzan piedras a la Policía en la zona de la Jefatura de Policía en la Via Laietana de Barcelona https://t.co/OuGnfgufSn pic.twitter.com/lMiPZLnlgp — José Miguel Alba (@Outlander199) October 18, 2019

Протестувальники кидали банки, бляшанки і яйця у поліцейських

VÍDEO | Altercados en la Via Laietana de Barcelona, ante la Jefatura de Policía Nacional #Cataluña #VagaGeneral18O



Vídeo de @mpuigleo para @EFEnoticias pic.twitter.com/SCqe7ONsd0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 18, 2019

Намагаючись стримати агресивних молодиків, поліція стріляла резиновими кулями і застосувала кийки.

Antidisturbis policia nacional segueix avançant amb trets comstants de pilotes goma, i a peu, cap a Urquinaona sota pluja objectes i entre flames contenidors de Via Laietana. @elperiodico pic.twitter.com/XgjQBrLWLu — Guillem Sànchez (@guillem_sm) October 18, 2019

За інформацією поліції, трьох осіб затримали. В цілому за день перед судом у зв’язку з різними інцидентами в Барселоні постали 12 осіб.

Це п’ятий день протестів у Каталонії, які почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.

Останні ночі супроводжувались заворушеннями, під час яких агресивні протестувальники влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією.