Прем'єр Британії в середу оприлюднить останню пропозицію для ЄС щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в середу оприлюднить свою останню пропозицію для Європейського Союзу щодо Brexit і дасть зрозуміти, що, якщо Брюссель не погодиться з цією пропозицією, Британія не буде вести подальші переговори і вийде 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У своїй заключній промові на щорічній конференції Консервативної партії Джонсон буде дотримуватися своєї жорсткої позиції щодо Brexit, пропонуючи прихильникам партії перші подробиці того, що він назвав своїм "справедливим і розумним компромісом".

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Джонсон, який говорить, що Британія залишить блок 31 жовтня, незважаючи ні на що, скаже конференції, що відправить свою пропозицію в Брюссель, намагаючись укласти угоду, щоб згладити вихід країни і уникнути потенційно руйнівного виходу без угоди.

"Друзі мої, я боюся, що через три з половиною роки люди починають відчувати, що їх приймають за дурнів. Вони починають підозрювати, що в цій країні є сили, які просто не хочуть, щоб Brexit взагалі був реалізований", - йдеться у витягах тексту виступу Джонсона, опублікованих його офісом.

"Давайте зробимо Brexit 31 жовтня, щоб в 2020 році наша країна могла рухатися далі", - скаже він.

Пропозиція передбачає заміну так званого backstop - механізму для запобігання повернення жорсткого кордону на острові Ірландія - який став найбільшою перешкодою для досягнення угоди з Брюсселем.

"Уряд або збирається вести переговори про нову угоду, або не укладатиме жодних угод - ніхто не буде працювати з відстрочкою угоди", - сказав високопоставлений чиновник британського уряду.