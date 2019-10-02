Премьер Британии в среду обнародует последнее предложение для ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду обнародует свое последнее предложение для Европейского Союза относительно Brexit и даст понять, что, если Брюссель не согласится с этим предложением, Британия не будет вести дальнейшие переговоры и выйдет 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В своей заключительной речи на ежегодной конференции Консервативной партии Джонсон будет придерживаться своей жесткой позиции в отношении Brexit, предлагая сторонникам партии первые подробности того, что он назвал своим "справедливым и разумным компромиссом".

Джонсон, который говорит, что Британия покинет блок 31 октября, несмотря ни на что, скажет конференции, что отправит свое предложение в Брюссель, пытаясь заключить сделку, чтобы сгладить выход страны и избежать потенциально разрушительного выхода без соглашения.

"Друзья мои, я боюсь, что через три с половиной года люди начинают чувствовать, что их принимают за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit вообще был реализован", - говорится в выдержках текста выступления Джонсона, опубликованных его офисом.

"Давайте сделаем Brexit 31 октября, чтобы в 2020 году наша страна могла двигаться дальше", - отмети он.

Предложение предполагает замену так называемого backstop – механизма для предотвращения возвращения жесткой границы на острове Ирландия - который стал самым большим препятствием для достижения соглашения с Брюсселем.

"Правительство либо собирается вести переговоры о новой сделке, либо не будет заключать никаких сделок - никто не будет работать с остсрочкой соглашения", - сказал высокопоставленный чиновник британского правительства.