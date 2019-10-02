Військові аеродроми України адаптують до стандартів НАТО

У Повітряних Силах спільно з Управлінням регулювання діяльності державної авіації України завершується розроблення нормативно-правової бази щодо адаптації мережі військових аеродромів до стандартів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Фахівці вже напрацювали низку змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів і злітно-посадкових майданчиків державіації України.

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"Зміни розроблені на підставі узагальненої міжнародної практики сертифікації аеродромів і положень чинного Повітряного кодексу України. У документі враховано результати досліджень із забезпечення безпеки польотів повітряних суден, а також нормативні документи, стандарти і практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та Організації Північноатлантичного договору", - сказав начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування ПС ЗС України Віталій Застава.

Правила містять вимоги щодо облаштування аеродромів і вертодромів, а також злітно-посадкових майданчиків із метою забезпечення безпеки польотів за визначених експлуатаційних мінімумів. В інженерно-аеродромній службі тилу логістики очікують, що новий документ набере чинності ще до кінця року.

Важливо, додають у Командуванні виду, що Управління регулювання діяльності державної авіації України паралельно опрацьовує й зміни до Інструкції з експлуатації аеродромів. У комплексі це дасть Повітряним Силам змогу розпочати процес поступової адаптації аеродромної мережі до стандартів НАТО.