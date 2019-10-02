Военные аэродромы Украины адаптируют к стандартам НАТО

В Воздушных Силах совместно с Управлением регулирования деятельности государственной авиации Украины завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов к стандартам НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Специалисты уже разработали ряд изменений в Правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины.

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"Изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов и положений действующего Воздушного кодекса Украины. В документе учтены результаты исследований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, а также нормативные документы, стандарты и практики Международной организации гражданской авиации и Организации Североатлантического договора", - сказал начальник инженерно-аэродромной службы тыла логистики Командования Воздушных Сил ВС Украины Виталий Застава.

Правила содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумах. В инженерно-аэродромной службе тыла логистики ожидают, что новый документ вступит в силу еще до конца года.

Важно, добавляют в командовании вида, что Управление регулирования деятельности государственной авиации Украины параллельно обрабатывает и изменения в Инструкцию по эксплуатации аэродромов.

В комплексе это даст Воздушным Силам возможность начать процесс постепенной адаптации аэродромной сети к стандартам НАТО.