Меркель і Путін обговорили підготовку до "нормандського саміту"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з російським президентом Владіміром Путіним ситуацію на сході України і зокрема підготовку до саміту нормандської четвірка.

Про це розповів речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, телефонна розмова відбулася за ініціативи німецької сторони.

"У центрі уваги бесіди була підготовка до майбутнього саміту в нормандському форматі" - сказав Зайберт.

Як зазначається на сайті російського президента, обговорювалося питання імплементації Мінських угод, зокрема, впровадження так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

"Що стосується можливого проведення чергового саміту "нормандської четвірки", то він повинен бути ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами. Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств" - повідомили у Путіна.

Меркель і Путін також обговорили ситуацію в Сирії та Лівії, а також тривалі переговори про продовження транзиту газу через Україну.