У штаб-квартирі Королівського військово-морського флоту Великої Британії на базі HMS Excellent в Портсмуті стався "інцидент, пов’язаний з безпекою", поліція не виявила загроз.

Про це повідомив телеканал Sky News, передає "Європейська правда".

Поліція та співробітники Міністерства оборони негайно відреагували на повідомлення про інцидент на базі HMS Excellent.

Повідомляється, що у четвер штаб-квартира Королівського флоту отримала попередження телефоном з погрозами вибухом. Водночас під час обшуків на об’єкті нічого небезпечного виявлено не було. Розслідування інциденту триває.

"Інцидент, пов’язаний із безпекою, на базі HMS Excellent наразі завершено після обшуку, проведеного поліцією та співробітниками Міністерства оборони. База продовжує повноцінно функціонувати, а розслідування інциденту триває", – повідомив речник флоту.

HMS Excellent – це військово-морська навчальна база, розташована на острові Вейл-Айленд у Портсмуті. На базі розміщено штаб-квартиру командування Королівського військово-морського флоту та ключові навчальні об’єкти, такі як школа дайвінгу та ремонтна частина, де можна імітувати затоплення відсіків корабля.

Цього місяця багато європейських авіарейсів затримували через повідомлення про нібито вибухівку на борту. Погрози про замінування отримували також школи та редакції ЗМІ.

Напередодні стало відомо, що Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч ховають свої літаки в ангарах та укриттях, щоб захистити їх від можливих загроз з боку дронів.

Тим часом Міністерство оборони повідомило британським військовим резервістам, що вони мають готуватися до мобілізації на війну.