Косово покладає великі надії на те, що нове керівництво Сербії допоможе нормалізувати відносини з Белградом і дати новий поштовх процесу вступу країни до ЄС, який зараз перебуває у стані застою.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

У Косові планують почекати, поки переможці виборів у Сербії – партія "Студентський список" – оберуть прем’єр-міністр та президента, а тоді, виходячи з їхньої позиції, будуть намагатися налагодити стосунки, заявив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

"Ми єдині (на Балканах), хто не має статусу кандидата. Статус кандидата в ЄС давно на часі. Це те, що прискорило б реформи в країні. Це відкрило б доступ до більших обсягів фінансування", – сказав Альбін Курті.

Попри проєвропейську позицію Курті, Косово ще не розпочало переговори про вступ до блоку через занепокоєння щодо відносин його країни з Сербією та через те, що кілька країн ЄС не визнають Косово. Втім, Курті 11 листопада зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, який заявив, що "готовий сказати велике "так" шістьом країнам Західних Балкан" у їхніх євроінтеграційних процесах.

Варто зазначити, що у партії "Студентський список", яка здобула перемогу на парламентських виборах в Сербії, вперше оприлюднили свою офіційну програму. У ній, зокрема, йдеться і про Косово: партія пообіцяла не визнавати республіку та не допускати її членства у міжнародних організаціях.

Нагадаємо, 15 листопада, на відкритті Форуму з питань розширення ЄС, прозвучала сербська націоналістична пісня "Ой, Косово, Косово". Виконання сербської націоналістичної пісні, пов’язаної з балканськими війнами 1990-х років, викликало дипломатичний скандал у Брюсселі.