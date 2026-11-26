У Польщі популярний гірськолижний курорт Закопане з 1 січня 2027 року підвищує туристичний збір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Міська рада ухвалила рішення про підвищення збору з нинішніх 2 злотих (0,45 євро) до 5 злотих (1,12 євро) за кожну добу перебування. Це максимальна сума, передбачена в оновлених положеннях закону про місцеві податки та збори.

Міська влада пояснює підвищення плати високими витратами на утримання інфраструктури та обслуговування туристичного потоку.

Як зазначено в документах, що супроводжують постанову, кількість осіб, які тимчасово перебувають у Закопаному, у багато разів перевищує кількість постійних мешканців. Це означає значне навантаження на міські служби, відповідальні за підтримання чистоти, поводження з відходами, дороги, тротуари, туристичну інфраструктуру та громадську безпеку.

За оцінками, надходження міста Закопане від туристичного збору з січня по серпень поточного року склали понад 4 млн злотих, а щорічно місто досі отримувало близько 5 млн злотих.

Після підвищення доходи від цієї плати мають суттєво зрости, що має позначитися на покращенні обслуговування та утриманні міста в туристичний сезон.

У вересні стало відомо, що італійська Венеція розглядає можливість розширення сфери застосування туристичного в’їзного збору, подовження терміну його дії протягом року та підвищення щоденної ставки аж до 30 євро.

Нагадаємо, у лютому в іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір, що зробило його одним з найвищих у Європі.