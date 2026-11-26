Сполучені Штати відклали на наступний рік оголошення результатів перегляду своєї військової присутності в Європі – як контингенту, так і військових ресурсів, – яке очікувалося до кінця грудня.

Дипломати НАТО підтвердили це виданню Rapporteur, передає "Європейська правда".

Перегляд, розпочатий міністром оборони США Пітом Гегсетом у червні, мав тривати шість місяців і передбачав скорочення військової присутності Вашингтона в Європі та обсяги допомоги, яку він може надавати союзникам по НАТО в кризових ситуаціях.

Це відбувається на тлі того, як адміністрація Дональда Трампа закликає європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за конвенційну оборону континенту. США також намагаються перенаправити ресурси на інші театри військових дій, зокрема в Індо-Тихоокеанський регіон, одночасно скорочуючи деякі можливості, доступні для оборонних планів НАТО.

Наразі незрозуміло, чому оголошення результатів перегляду було відкладено до наступного року.

У рамках процесу скорочення, який адміністрація США назвала "НАТО 3.0", союзники отримали анкети для оцінки своїх інвестицій в оборону, домовленостей щодо доступу та об’єктів, які вони можуть надати американським військам, зокрема дозволів на розміщення та використання повітряного простору.

Це сталося на тлі напруженості щодо доступу до військової інфраструктури після того, як кілька європейських країн встановили обмеження на використання авіабаз американським літакам, задіяним в ударах по Ірану.

Деякі з ресурсів, які США планують вивести з Європи, зокрема як повітряні, так і морські сили, вже відомі союзникам і, у багатьох випадках, вже заміщені.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі, який курує цей перегляд, повідомив міністрам оборони ЄС на початку цього місяця, що Вашингтон тісно співпрацював з НАТО над новою стратегією.

"Європейці майже відразу ж вжили заходів, щоб заповнити прогалини у силах, які вивели США… і тут на особливу подяку заслуговує Франція", – додав він.

Тоді він зазначив, що має намір "найближчим часом" представити свою доповідь, підготовлену на основі "вичерпних та інтенсивних консультацій із союзниками", главі Пентагону.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО заплановано на наступний тиждень.

За даними ЗМІ, США тепер планують скоротити менше своїх військ у Європі, ніж планували раніше: йдеться про близько 5 тисяч військових замість 25 тисяч.

Раніше медіа повідомляли, що США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.

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