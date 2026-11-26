Мер Будапешта Гергей Карачонь виступає за повну заборону короткострокової оренди житла у місті.

Заяву мера наводить HVG, повідомляє "Європейська правда".

Карачонь виступав на загальних зборах Угорської асоціації готелів та ресторанів (MSZÉSZ).

В ході виступу мер зазначив, що, на його думку, слід повністю скасувати короткострокову оренду житла в Будапешті, забезпечивши зацікавленим сторонам достатній – 10–15-річний – перехідний період.

Мер пояснив, що не хотів би, щоб у Будапешті сформувались антитуристичні настрої, як у тих містах, які через туристів стали практично непридатними для життя, і тому він виступатиме за більш виважене управління туризмом.

Як він зазначив, Будапешт може запропонувати набагато більше, ніж просто "тусовочний туризм", тому, окрім збільшення кількості ночівель, слід також докладати зусиль для зростання туристичних витрат.

Він додав, що, на його думку, готельна галузь могла б задовольнити потреби того сегмента ринку, який наразі користується послугами Airbnb.

Карачонь заявив, що столиця та уряд мають намір спільно створити в Будапешті "організацію з управління туристичним напрямком", поряд з якою також буде засновано "раду з питань туризму та економіки гостинності".

У рамках останньої зацікавлені сторони галузі зможуть спільно визначати напрямки розвитку туризму в столиці. Мер звернувся до MSZÉSZ із проханням делегувати представників до складу цього органу.

Мета полягає у створенні краще структурованого туристичного сектору, який ефективніше використовуватиме переваги Будапешта та слугуватиме інтересам як галузі, так і місцевого населення, підсумував мер.

Він також наголосив, що туризм відіграє значну роль в економіці Будапешта, на яку припадає понад третина ВВП Угорщини.

Влітку ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз готує заходи, які допоможуть містам обмежити діяльність операторів короткострокової оренди житла, таких як Airbnb, оскільки Брюссель прагне вирішити проблему доступності та пропозиції житла.

Перед тим стало відомо, що італійська Флоренція планує значно посилити обмеження щодо короткострокової оренди житла, зокрема щодо діяльності сервісу Airbnb, в рамках нової спроби знизити навантаження на ринок житла в одному з найбільш відвідуваних міст Італії.