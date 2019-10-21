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У НАТО вивчать проєкт нового закону про СБУ

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:15

У НАТО вивчать проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України на предмет відповідності найкращим практикам Альянсу.

Про це заявив голова представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Вінніков зазначив, що нещодавно в Альянсі отримали проєкт закону. "Наші експерти в Києві, і в нашій штаб-квартирі (у Брюсселі), вивчать його", - сказав Вінніков.

Він нагадав, що НАТО впродовж довгого часу підтримує процес реформування СБУ в Україні, і відповідна робота здійснюється у тісній координації з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні.

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"Ключовий елемент реформування СБУ у дійсності полягає у забезпеченні того, аби це відповідало вимогам Закону про національну безпеку, який заздалегідь визначає ті функції, які СБУ має здійснювати і на яких має зосереджуватися, і звичайно, ті функції не включають певні функції, які Служба має зараз", - сказав він.

15 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

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