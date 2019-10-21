В НАТО изучат проект нового закона о СБУ

В НАТО изучат проект новой редакции закона о Службе безопасности Украины на предмет соответствия лучшим практикам Альянса.

Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Винников отметил, что недавно в Альянсе получили проект закона. "Наши эксперты в Киеве, и в нашей штаб-квартире (в Брюсселе), изучат его", - сказал Винников.

Он напомнил, что НАТО в течение долгого времени поддерживает процесс реформирования СБУ в Украине, и соответствующая работа осуществляется в тесной координации с Консультативной миссией Европейского Союза в Украине.

"Ключевой элемент реформирования СБУ в действительности состоит в обеспечении того, чтобы это соответствовало требованиям Закона о национальной безопасности, который заранее определяет те функции, которые СБУ осуществлять и на которых должна сосредоточиться, и конечно, те функции не включают определенные функции, которые у Службы есть сейчас ", - сказал он.

15 октября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".