В Бундестаге начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом

Комитет немецкого Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Исторический день: петиционный комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - написал он.

Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу pic.twitter.com/a0GMIZOyeM — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 21, 2019

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и органы власти 23 правительства других стран мира, должен определить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

В конце мая петиция набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.