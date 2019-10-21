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В Бундестаге начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом

Понедельник, 21 октября 2019, 14:31

Комитет немецкого Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Исторический день: петиционный комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - написал он.

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и органы власти 23 правительства других стран мира, должен определить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

В конце мая петиция набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

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