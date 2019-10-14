Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратиста на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Reuters заявив у понеділок міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Говорячи перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Люксембурзі, Пристайко сказав, що саміт може послідувати після семиденного припинення вогню та відведення легкої зброї.

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"У нас є деякі дати ... ми прагнемо до середини наступного місяця, десь близько середини листопада", - сказав він.

"Ми відкрито сказали всім, що робимо, можливо, останню чесну спробу йти мінським шляхом", - сказав він.

"Якщо це не спрацює, нам доведеться шукати якийсь план Б", - додав Пристайко, відмовившися говорити, що це може бути за план.

Раніше Пристайко повідомив, що радники лідерів України, Німеччини, Франції і Росії вже погодили підсумковий документ "нормандської зустрічі".