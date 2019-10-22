Влада Польщі не визнала вибори в 6 округах, опозиція каже про "великий скандал"

Партія влади Польщі "Право і справедливість" оскаржила у Верховному Суді результати виборів до Сенату у 6 округах і вимагає перерахунку голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

"У нас у Польщі великий скандал - рішення про перерахунок голосів у шести місцях - це політичне рішення, ухвалене PiS, яка не приймає виборчий вердикт, не приймає волі поляків, які з дуже високою явкою віддали більшість Сенату опозиції", - заявив лідер "Громадянської платформи" Гжегош Схетина.

Схетина сказав, що це приклад, який показує, як виглядатимуть наступні вибори, якщо "Право і справедливість" не переможе.

Нагадаємо, за результатами парламентських виборів 13 жовтня, опозиційні сили отримали незначну перевагу над PiS у Сенаті.

Сенат ретельно вивчає, обговорює та може відхиляти законодавство, прийняте Сеймом.

Критики кажуть, що PiS використовувала свою попередню більшість і в Сеймі, і в Сенаті, щоб проштовхувати законопроєкти без належного розгляду.

Опозиція зможе блокувати змінити до конституції Польщі, якщо таки матиме більшість із 100 місць Сенату.

Детальніше читайте у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів".