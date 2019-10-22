Власти Польши не признала выборы в шести округах, оппозиция говорит о "большом скандале"

Партия власти Польши "Право и справедливость" обжаловала в Верховном суде результаты выборов в Сенат в 6 округах и требует пересчета голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"У нас в Польше большой скандал - решение о пересчете голосов в шести местах - это политическое решение, принятое PiS, который не принимает вердикт избирателей, не принимает воли поляков, которые с очень высокой явкой отдали большинство в Сенате оппозиции", - заявил лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына.

Схетына сказал, что это пример, который показывает, как будут выглядеть следующие выборы, если "Право и справедливость" не победит.

Напомним, по результатам парламентских выборов 13 октября оппозиционные силы получили незначительное преимущество над PiS в Сенате.

Сенат тщательно изучает, обсуждает и может отклонять законодательство, принятое Сеймом.

Критики говорят, что PiS использовала свое предыдущее большинство и в Сейме, и в Сенате, чтобы проталкивать законопроекты без надлежащего рассмотрения.

Оппозиция сможет блокировать изменения в конституцию, если у нее будет большинство из 100 мест в Сенате.

Подробнее читайте в статье: "Старая власть и друзья Кремля: какую опасность несут Украине результаты польских выборов".