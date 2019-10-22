Транзит газу: в Брюсселі відбулись консультації України, Росії і ЄС

Україна, ЄС і РФ у понеділок провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит російського газу після 1 січня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок проінформували в НАК "Нафтогаз України".

В ході зустрічі в Брюсселі сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС.

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Крім того, йшлося про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення при транспортуванні газу.

Очікується, що наступний етап тристоронніх переговорів про транзит газу відбудеться 28 жовтня.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.

Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості наразі немає.