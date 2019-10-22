Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Осло вооруженный мужчина угнал скорую и сбил на ней несколько человек

Международный суд ООН 8 ноября скажет, будет ли рассматривать дело Украины против РФ

СМИ: Орбан настраивал Трампа против Украины

Киев просит ЕС о новой стратегии отношений Украины, Молдовы и Грузии






Транзит газа: в Брюсселе состоялись консультации Украины, России и ЕС

Вторник, 22 октября 2019, 12:20

Украина, ЕС и РФ в понедельник провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник проинформировали в НАК "Нафтогаз Украины".

В ходе встречи в Брюсселе стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

Читайте также
Путин: РФ готова подписать транзитный контракт с Украиной на основе законов ЕС

Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

По длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Энергетика Еврокомиссия Россия
powered by lun.ua