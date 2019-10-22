Транзит газа: в Брюсселе состоялись консультации Украины, России и ЕС

Украина, ЕС и РФ в понедельник провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник проинформировали в НАК "Нафтогаз Украины".

В ходе встречи в Брюсселе стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

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Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

По длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.