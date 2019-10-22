Європарламент схвалив план фінансування ЄС для Британії у 2020 році в разі Brexit без угоди

Європейський парламент затвердив заходи, щоб забезпечити повну доступність фондів ЄС на 2020 рік, якщо Велика Британія вийде з Європейського Союзу без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті ЄП.

Проєкт постанови продовжує до 2020 року план дій в надзвичайних ситуаціях, затверджений Європарламентом 17 квітня 2019 року, раніше обмежений 2019 роком.

Мета плану полягає в тому, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив, який вихід Британії може мати на одержувачів фінансування ЄС і на бюджет Євросоюзу в разі сценарію без угоди.

Заходи охоплюють такі європейські програми, як Horizon 2020, Erasmus + і сільське господарство і регіональна політика.

"Ця пропозиція дозволить продовжувати виплати британським бенефіціарам протягом 2020 року, за умови, що Британія продовжить платити свої внески і вживе необхідних заходів контролю і перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що рішення ЄС щодо можливого чергового відтермінування Brexit залежить від парламенту Британії.

Британський уряд у понеділок представив парламенту новий законопроєкт про Brexit, який грунтується на домовленій з Брюсселем угоді про Brexit та за умови схвалення гарантує впорядкований вихід країни з ЄС.

Прем'єр Джонсон закликав депутатів підтримати законопроєкт попри їхні скарги про те, що він намагається провести його через Палату громад "на високій швидкості". На розгляд у депутатів буде три дні.

Джонсон пішов на цей крок після того, як спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit.