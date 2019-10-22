Brexit: Джонсон робить останню спробу провести угоду через парламент

Британський уряд у понеділок представив парламенту новий законопроєкт про Brexit, який грунтується на домовленій з Брюсселем угоді про Brexit та за умови схвалення гарантує впорядкований вихід країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Новий законопроєкт — документ на 110 сторінках, в якому детально описується, як саме парламент повинен імплементувати угоду про Brexit у законодавство Великої Британії.

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Прем'єр Джонсон закликав депутатів підтримати законопроєкт попри їхні скарги про те, що він намагається провести його через Палату громад "на високій швидкості". На розгляд у депутатів буде три дні.

У вівторок в Палаті громад проєкт розглянуть у другому читанні. В середу депутати продовжать дебати щодо законодавства і можуть засідати до 1 години ночі. У четвер уряд хоче, щоб депутати завершили розгляд, а вирішальне голосування може відбутися близько 19.30. Потім законопроєкт перейде до Палати лордів.

Якщо парламент проголосує за проєкт закону у другому читанні, угода про Brexit, домовлена з ЄС, буде вважатися схваленою.

Уряд Терези Мей дістався до тієї ж стадії, однак не зміг знайти достатню підтримку парламенту для схвалення. Джонсон сподіваються, що його угода знайде достатню кількість голосів, розраховуючи на підтримку деяких лейбористів.

Опозиційні депутати вже заявили, що їм не вистачить трьох днів, аби детально вивчити законопроєкт. У вівторок депутати можуть оскаржити графік розгляду, запропонований урядом.

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Очікується, що опозиція вноситиме поправки, які можуть завадити здійснити Brexit до 31 жовтня.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.