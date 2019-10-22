Туск: рішення ЄС про продовження Brexit залежить від парламенту Британії

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що рішення ЄС щодо можливого чергового відтермінування Brexit залежить від парламенту Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав, звітуючи у вівторок перед депутатами Європарламенту про підсумки засідання Євроради минулого тижня.

"Ситуація досить складна з огляду на події в Британії на вихідних та запит Британії про продовження процесу статті 50", - сказав Туск, маючи на увазі несхвалення британським парламентом угоди про Brexit в суботу та лист від прем’єра Джонсона, у якому він називає нове відтермінування Brexit помилкою.

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Туск сказав, що наразі проводить консультації з лідерами, як на це реагувати, і ухвалить рішення у найближчі дні.

"Очевидно, результат цих консультацій дуже сильно залежить від того, що вирішить чи не вирішить парламент Британії. Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Нагадаємо, британський уряд у понеділок представив парламенту новий законопроєкт про Brexit, який грунтується на домовленій з Брюсселем угоді про Brexit та за умови схвалення гарантує впорядкований вихід країни з ЄС.

Прем'єр Джонсон закликав депутатів підтримати законопроєкт попри їхні скарги про те, що він намагається провести його через Палату громад "на високій швидкості". На розгляд у депутатів буде три дні.

Джонсон пішов на цей крок після того, як спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit.