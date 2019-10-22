Европарламент одобрил план финансирования ЕС для Британии на случай Brexit без соглашения

Европарламент утвердил меры, чтобы обеспечить полную доступность фондов ЕС на 2020 год, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте ЕП.

Проект постановления продлевает до 2020 года план действий в чрезвычайных ситуациях, утвержденный Европарламентом 17 апреля 2019 года, ранее ограниченный 2019 годом.

Цель плана состоит в том, чтобы минимизировать любое негативное влияние, которое выход Британии может оказать на получателей финансирования ЕС и на бюджет Евросоюза в случае сценария без соглашения. Мера включает в себя такие программы, как Horizon 2020, Erasmus + и сельское хозяйство и региональная политика.

"Это предложение позволит продолжать выплаты британским бенефициарам в течение 2020 года, при условии, что Великобритания продолжит платить свои взносы и примет необходимые меры контроля и проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение ЕС о возможной очередной отсрочке Brexit зависит от парламента Великобритании.

Британское правительство в понедельник представило парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на согласованном с Брюсселем договоре о Brexit и при условии одобрения гарантирует упорядоченный выход страны из ЕС.

Премьер Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект, несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его за Палате общин "на высокой скорости". На рассмотрение у депутатов будет три дня.

Джонсон пошел на этот шаг после того, как спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение о Brexit.