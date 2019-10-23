У ЄП пояснили побоювання країн щодо відмови від літнього часу

У неділю ЄС знову перейде на нормальний зимовий час, коли стрілки годинника будуть переведені на годину назад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Бажання перейти на режим одного часу немає, зокрема, у країн Центральної і Південної Європи. Ірландія не хоче ризикувати, щоб не потрапити в різні часові пояси з Великою Британією, яка залишає ЄС.

"Проєкт забуксував. Наприклад, в країнах Бенілюксу дивуються, навіщо щось міняти, якщо і зараз працює добре. Але найбільші побоювання пов'язані з тим, що в ЄС буде плутанина з часовими поясами, де у кожної країни власні правила, що стосуються переведення стрілок", - каже фінський європарламентар Сірпа Піетікяйнен.

До реформи негативно ставляться у Великій Британії, Греції, Португалії та на Кіпрі. Іспанія - ні за, ні проти. У Франції та Данії теж не визначилися зі своєю позицією. Чехія виступає за скасування переходу на літній час.

У березні 2019 року Європейський парламент підтримав позицію про те, щоб через два роки скасувати переведення стрілок. Рішення поки не остаточне, але воно стане основою для обговорення з країнами ЄС для підготовки відповідного закону.

Читайте детальніше: "Годинник Європи: як Євросоюз скасовує "літній" та "зимовий" час".