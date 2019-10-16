Забруднення повітря за рік спричинило 400 тис. передчасних смертей у Європі - агентство ЄС

Погана якість повітря 2016 року спричинила близько 400 тисяч передчасних смертей у Європі.

Про це свідчать останні дані Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дані показують, що майже кожен європейський мешканець міста зазнає впливу забруднення, що перевищує здоровий рівень.

Автор доповіді, експерт з питань якості повітря Альберто Гонсалес Ортіс, заявив, що хоча рівень небезпечних частинок в повітрі європейських міст падає, він не падає досить швидко.

"Ми ще не досягли стандартів ЄС, і, звичайно, ми далеко не досягаємо стандартів ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я)", - сказав Ортіс.

Зараз законодавство ЄС вимагає від країн оцінювати рівень забруднюючих речовин, зокрема, озону та твердих часток, і вживати заходів, якщо будуть перевищені певні межі.

У липні Європейська комісія попросила Суд Європейського Союзу вжити заходів проти Іспанії та Болгарії через їхню низьку якість повітря, попередивши, що країни не змогли захистити громадян від забруднення.

Зменшення кількості автомобілів є важливим фактором зменшення забруднення повітря в містах, особливо діоксиду азоту, зазначив Ортіс.

"Коли ми боремося із забрудненням, ми також боремося із змінами клімату, а також шумом та пропагуємо здоровішу поведінку. Це безпрограшний варіант", - додав він.