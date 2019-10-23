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Франція: чоловік забарикадувався в музеї, спецназ почав облогу

Середа, 23 жовтня 2019, 12:17

Поліція проводить операцію в музеї у Франції, де чоловік забарикадувався себе і викрикує погрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standart.

Інцидент відбувається в Археологічному музеї Святого Рафаеля у Варі, на півдні країни.

Французькі ЗМІ заявили, що незрозуміло, чи чоловік озброєний і чи має він заручників, але заявили, що він писав арабською мовою на стінах.

Як повідомляє AFP, в одному з повідомлень зазначається, що "музей стане пеклом".

Прессекретар поліції сказав: "Ми повинні залишатися дуже обережними, оскільки на цей момент не маємо жодної інформації про його мотивацію".

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Франція тероризм
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