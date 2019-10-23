Франція: чоловік забарикадувався в музеї, спецназ почав облогу
Поліція проводить операцію в музеї у Франції, де чоловік забарикадувався себе і викрикує погрози.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standart.
Інцидент відбувається в Археологічному музеї Святого Рафаеля у Варі, на півдні країни.
Французькі ЗМІ заявили, що незрозуміло, чи чоловік озброєний і чи має він заручників, але заявили, що він писав арабською мовою на стінах.
Як повідомляє AFP, в одному з повідомлень зазначається, що "музей стане пеклом".
Un homme retranché dans un musée à Saint-Raphaël, le RAID est sur place (Photos Francis Huss) https://t.co/gdT4NoZ5Q4 pic.twitter.com/qTpDzlsy7i— France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) October 23, 2019
Homme retranché au musée de Saint-Raphaël: les démineurs sont attendus sous peu pic.twitter.com/Y8xWhYVG5g— Var-matin (@Var_Matin) October 23, 2019
Прессекретар поліції сказав: "Ми повинні залишатися дуже обережними, оскільки на цей момент не маємо жодної інформації про його мотивацію".