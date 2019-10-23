Франція: чоловік забарикадувався в музеї, спецназ почав облогу

Поліція проводить операцію в музеї у Франції, де чоловік забарикадувався себе і викрикує погрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standart.

Інцидент відбувається в Археологічному музеї Святого Рафаеля у Варі, на півдні країни.

Французькі ЗМІ заявили, що незрозуміло, чи чоловік озброєний і чи має він заручників, але заявили, що він писав арабською мовою на стінах.

Як повідомляє AFP, в одному з повідомлень зазначається, що "музей стане пеклом".

Un homme retranché dans un musée à Saint-Raphaël, le RAID est sur place (Photos Francis Huss) https://t.co/gdT4NoZ5Q4 pic.twitter.com/qTpDzlsy7i — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) October 23, 2019

Homme retranché au musée de Saint-Raphaël: les démineurs sont attendus sous peu pic.twitter.com/Y8xWhYVG5g — Var-matin (@Var_Matin) October 23, 2019

Прессекретар поліції сказав: "Ми повинні залишатися дуже обережними, оскільки на цей момент не маємо жодної інформації про його мотивацію".