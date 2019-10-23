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Президент Європарламенту радить ЄС схвалити відтермінування Brexit

Середа, 23 жовтня 2019, 14:42

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі вважає, що європейські лідери повинні прийняти відтермінування Brexit, про яке попросив британський уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Сассолі.

"Після голосування британського парламенту за те, щоб дати більше часу для вивчення деталей угоди про вихід і рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона призупинити свій законопроєкт, запит британського уряду на відтермінування до 31 січня залишається на столі" - йдеться у заяві.

"Я думаю, що доцільно, як просив президент Дональд Туск, щоб Європейська рада прийняла це продовження" - зазначив Сассолі.

На його думку, відтермінування дозволить Сполученому Королівству прояснити свою позицію, а Європейському парламенту - виконати свою роль.

Напередодні Палата громад британського парламенту попередньо схвалила угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди про Brexit, запропонований урядом.

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