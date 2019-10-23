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Президент Европарламента советует ЕС одобрить отсрочку Brexit

Среда, 23 октября 2019, 14:42

Президент Европейского парламента Давид Сассоли считает, что европейские лидеры должны одобрить отсрочку Brexit, о которой попросило британское правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сассоли.

"После голосования британского парламента за то, чтобы дать больше времени для изучения деталей сделки о выходе и решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить свой законопроект, запрос британского правительства на отсрочку до 31 января остается на столе", - говорится в заявлении.

"Я думаю, что целесообразно, как просил президент Дональд Туск, чтобы Европейский совет принял это продолжение", - отметил Сассолі.

По его мнению, отсрочка позволит Соединенному Королевству прояснить свою позицию, а Европейскому парламенту выполнить свою роль.

Накануне Палата общин британского парламента предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.

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