Президент Европарламента советует ЕС одобрить отсрочку Brexit

Президент Европейского парламента Давид Сассоли считает, что европейские лидеры должны одобрить отсрочку Brexit, о которой попросило британское правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сассоли.

"После голосования британского парламента за то, чтобы дать больше времени для изучения деталей сделки о выходе и решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить свой законопроект, запрос британского правительства на отсрочку до 31 января остается на столе", - говорится в заявлении.

"Я думаю, что целесообразно, как просил президент Дональд Туск, чтобы Европейский совет принял это продолжение", - отметил Сассолі.

По его мнению, отсрочка позволит Соединенному Королевству прояснить свою позицию, а Европейскому парламенту выполнить свою роль.

Накануне Палата общин британского парламента предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.