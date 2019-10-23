Уряд схвалив зміни до Угоди про асоціацію для збільшення безмитних квот на експорт м‘яса птиці

Уряд схвалив проєкт змін до Угоди про асоціацію, які передбачають, що безмитні квоти на експорт м‘яса птиці до ЄС з наступного року почнуть збільшуватися з 20 до 70 тисяч тонн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Цим рішенням ми знаходимо новий баланс у торгівлі з ЄС за конкретними позиціями. Але це важливо не лише щодо м‘яса птиці, успіх в експорті якого схвилював наших європартнерів. Баланс потрібен і в торгівлі іншими товарами. Наша торгівля з ЄС має не лише зростати, але і бути збалансованою за усіма позиціями", - написав Кулеба у Facebook.

За його словами, укладення угоди є доказом того, що торговельні відносини із ЄС розвиваються динамічно, а сторони готові оновлювати Угоду, коли змінюється попит.

"Саме тому успіх кейсу із розширенням квот на м’ясо птиці такий важливий. Він відкриває шлях до більш комплексного перегляду преференційних умов торгівлі. Цей кейс показав, що сторони не повинні чекати 2021 року для оновлення Угоди. Вже цього року ми будемо про це говорити під час засідань спільних інституцій", - написав він.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.

Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.

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