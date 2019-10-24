Нові вибори в Іспанії не вирішать політичну кризу - опитування

Парламентські вибори в Іспанії у листопаді навряд чи вирішать політичну кризу, оскільки ні ліві, ні праві партії, ймовірно, не отримають парламентської більшості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, опублікованого Reuters.

Вибори в Іспанії відбудуться 10 листопада вже вдруге за рік. Соціалістична партія виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчеса не змогла отримати більшість голосів під час голосування в квітні.

Прогнози показують, що партія Санчеса отримає 126 місць, і навіть за підтримки двох менших лівих партій не отримає 176 мандатів, необхідних для більшості, внаслідок чого йому потрібна додаткова підтримка регіональних партій.

Правоцентристська Народна партія, за прогнозами, може збільшити своє представництво відразу на 30 мандатів – до 96 депутатів.

Але навіть якби Народна партія створила союз з правоцентристськими "Громадянами" і крайньо правою партією Vox, більшості у них теж не буде.

Партія Vox, яка вперше потрапила до парламенту на попередніх виборах, може розраховувати на 10 мандатів, і це більше, ніж у лівої партії "Подемос" і правоцентристської "Громадяни".