Новые выборы в Испании не решат политический кризис – опрос

Парламентские выборы в Испании в ноябре вряд ли решат политический кризис, поскольку ни левые, ни правые партии, вероятно, не получат парламентского большинства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Reuters.

Выборы в Испании состоятся 10 ноября уже второй раз за год. Социалистическая партия исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса не смогла получить большинство голосов во время голосования в апреле.

Прогнозы показывают, что партия Санчеса получит 126 мест, а также при поддержке двух меньших левых партий не получит 176 мандатов, необходимых для большинства, в результате чего ему нужна дополнительная поддержка региональных партий.

Правоцентристская Народная партия, по прогнозам, может увеличить свое представительство сразу на 30 мандатов - до 96 депутатов.

Но даже если бы Народная партия создала союз с правоцентристскими "Гражданами" и крайне правой партией Vox, большинства у них тоже не будет.

Партия Vox, впервые прошедшая в парламент на предыдущих выборах, может рассчитывать на 10 мандатов, и это больше, чем у левой партии "Подемос" и правоцентристской "Граждане".