В Іспанії почалося перепоховання диктатора Франко

В Іспанії розпочалася процедура ексгумації останків диктатора Франсіско Франко у мавзолеї, де він зараз похований. Його перепоховають на громадському кладовищі в Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Франко похований у величезній базиліці, вирізаній у горі в 50 кілометрах від Мадрида. У державному мавзолеї він похований з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни.

Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти.

Операція з переміщення тіла диктатора почалася о 10:30 за місцевим часом. Двадцять два члени сім’ї Франко зібралися в базиліці в Долині загиблих разом із міністром юстиції Іспанії Долорес Дельгадо в ролі першого нотаріуса королівства.

Над могилою встановили спеціальне накриття, а охорона перешкоджає будь-яким спробам зняти ексгумацію на відео.

Якщо все піде за планом, 1,5-тонну плиту, яка накриває гробницю диктатора, піднімуть, а труну винесуть і перевезуть вертольотом до міського кладовища Ель Пардо- Мінгорубіо, де Франко поховають поруч із дружиною.

Перед кладовищем вже зібралися десятки людей, які викрикують "Нехай живе Іспанія, нехай живе Франко!".

Переміщення останків Франко стало пріоритетом для соціалістичного уряду Педро Санчеса. Наступного місяця соціалісти братимуть участь у дострокових виборах після того, як Санчесу не вдалося сформувати уряд, незважаючи на те, що він отримав більшість голосів на виборах у квітні.