В Испании началось перезахоронение диктатора Франко
В Испании началась процедура эксгумации останков диктатора Франко в мавзолее, где он сейчас похоронен. Его перезахоронят на общественном кладбище в Мадриде.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Франко похоронен в огромной базилике, вырезанной в горе в 50 километрах от Мадрида. В государственном мавзолее он похоронен с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны.
Правительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять.
Операция по перемещению тела диктатора началась в 10:30 по местному времени. Двадцать два члена семьи Франко собрались в базилике в Долине павших вместе с министром юстиции Испании Долорес Дельгадо в качестве первого нотариуса королевства.
Над могилой установили специальное укрытие, а охрана препятствует любым попыткам снять эксгумацию на видео.
Если все пойдет по плану, 1,5-тонную плиту, которая накрывает гробницу диктатора, поднимут, а гроб вынесут и перевезут вертолетом к городскому кладбищу Эль Пардо- Мингорубио, где Франко похоронят рядом с женой.
Перед кладбищем уже собрались десятки людей, которые выкрикивают "Да здравствует Испания, да здравствует Франко!".
Перемещение останков Франко стало приоритетом для социалистического правительства Педро Санчеса. В следующем месяце социалисты будут участвовать в досрочных выборах после того, как Санчесу не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что он получил большинство голосов на выборах в апреле.