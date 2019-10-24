В Испании началось перезахоронение диктатора Франко

В Испании началась процедура эксгумации останков диктатора Франко в мавзолее, где он сейчас похоронен. Его перезахоронят на общественном кладбище в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Франко похоронен в огромной базилике, вырезанной в горе в 50 километрах от Мадрида. В государственном мавзолее он похоронен с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны.

Правительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять.

Операция по перемещению тела диктатора началась в 10:30 по местному времени. Двадцать два члена семьи Франко собрались в базилике в Долине павших вместе с министром юстиции Испании Долорес Дельгадо в качестве первого нотариуса королевства.

Над могилой установили специальное укрытие, а охрана препятствует любым попыткам снять эксгумацию на видео.

Если все пойдет по плану, 1,5-тонную плиту, которая накрывает гробницу диктатора, поднимут, а гроб вынесут и перевезут вертолетом к городскому кладбищу Эль Пардо- Мингорубио, где Франко похоронят рядом с женой.

Перед кладбищем уже собрались десятки людей, которые выкрикивают "Да здравствует Испания, да здравствует Франко!".

Перемещение останков Франко стало приоритетом для социалистического правительства Педро Санчеса. В следующем месяце социалисты будут участвовать в досрочных выборах после того, как Санчесу не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что он получил большинство голосов на выборах в апреле.