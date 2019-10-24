НАТО не хоче гонки озброєнь, але має реагувати на російські ракети - генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що руйнація договору про заборону ракет середньої та малої дальності збільшує військову загрозу для держав Альянсу з боку РФ.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг наголосив, що дії Росії змушують держави-члени Альянсу збільшувати витрати на оборону і посилювати свою військову спроможність.

Окремо він підтвердив нові небезпеки, створені через припинення дії договору про заборону ракет середньої та малої дальності. "Більше російських ракет можуть досягти європейських міст, і йдеться також про ракети, здатні нести ядерні боєголовки", - пояснив він.

Керівник Альянсу додав, що РФ створює не лише загрозу ядерного удару, наголосивши, що у НАТО слідкують за "гібридними загрозами, пам’ятаючи про зелені чоловічків у Криму та про дезінформаційні атаки".

Попри нарощування власних військових витрат, у НАТО, як і раніше, продовжують наголошувати на небажанні входити у гонку озброєнь з РФ.

"НАТО вже почало відповідати на це (збільшення російської загрози), в тому числі – більшими інвестиціями. Хоча я ще раз хочу підкреслити – ми не хочемо гонки озброєнь", - заявив генсек Альянсу.