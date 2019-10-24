НАТО не хочет гонки вооружений, но надо реагировать на российские ракеты – генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что разрушение договора о запрете ракет средней и малой дальности увеличивает военную угрозу для Альянса со стороны РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Столтенберг отметил, что действия России заставляют государства-члены Альянса увеличивать расходы на оборону и усиливать свою военную состоятельность.

Отдельно он подтвердил новые опасности для членов НАТО, созданные из-за прекращения действия договора о запрещении ракет средней и малой дальности. "Больше российских ракет могут достичь европейских городов, и речь идет также о ракетах, способных нести ядерные боеголовки", - пояснил он.

Руководитель Альянса добавил, что РФ создает не только угрозу ядерного удара, но и отметил, что в НАТО следят за "гибридными угрозами, помня о зеленых человечках в Крыму и о дезинформационных атаках".

Несмотря на наращивание военных расходов, в НАТО по-прежнему продолжают заявлять о нежелании входить в гонку вооружений с РФ.

"НАТО уже начало отвечать на это (увеличение российской угрозы), в том числе - большими инвестициями. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть - мы не хотим гонки вооружений ", - заявил генсек Альянса.