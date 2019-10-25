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Кулеба: Україна йде до членства у ЄС, але не перетворюватиме це на фетиш

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Кулеба: Україна йде до членства у ЄС, але не перетворюватиме це на фетиш

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 10:23

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевняє, що Україна іде до членства в ЄС, проте не стане перетворювати приєднання до блоку "на фетиш".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв'ю "Сьогодні".

"Ми будемо йти до членства. Не важливо, скільки років це займе. Але ми не будемо перетворювати членство в ЄС на фетиш, кажучи, що ми маємо вступити до ЄС протягом 10-20 років. Тому що членство залежить не лише від волі України. Членство також залежить від волі ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Він підкреслив, що уряд у своїй програмі діяльності поставив конкретні цілі для того, щоб досягти критеріїв членства у ЄС.

"Це демонополізована економіка, коли є рівний доступ на ринок, це коли держава займає дуже маленьку частку в секторі економіки, а в основному є приватний бізнес, це низьке безробіття, певні соціальні стандарти…

Тобто, це все те, що вигідно українському народу, заради якого, власне, ми все це і робимо", - пояснив віцепрем’єр.

"Момент членства неминуче настане. Шлях буде проблемним, буде багато зупинок, ям, в які ми будемо падати, гальмувань, тому що це залежить від обох сторін", - додав він.

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Асоціація з ЄС Кулеба
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