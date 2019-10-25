У Франції в якості експерименту дозволять медичне вживання марихуани

Нижня палата парламенту Франції дала зелене світло експерименту щодо медичного виживання марихуани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 20minutes.

Депутати проголосували за поправку до соціального бюджету на 2020 рік доповідача Олів'є Верана, що дозволяє проведення експерименту протягом двох років.

"Я дуже сподіваюся, що цей експеримент може початися в першій половині 2020 року", - заявила держсекретар Крістель Дюбо.

"Він буде охоплювати 3000 пацієнтів у Франції і стане спробою перевірити позитивний вплив похідних канабісу на деякі патології", - сказав Олів'є Веран, нагадавши, що "17 країн в Європейському Союзі вже дозволили лікування на основі медичного канабісу ".

Цей експеримент буде поширюватись на людей, які страждають від серйозних захворювань - деяких форм епілепсії, невропатичного болю, побічних ефектів хіміотерапії, паліативної допомоги або неконтрольованих м'язових скорочень розсіяного склерозу.