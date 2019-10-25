Во Франции в качестве эксперимента разрешат медицинское употребление марихуаны
Нижняя палата парламента Франции дала зеленый свет эксперименту по медицинскому выживания марихуаны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал 20minutes.
Депутаты проголосовали за поправку к социальному бюджету на 2020 год докладчика Оливье Верана, что позволяет проведение эксперимента в течение двух лет.
"Я очень надеюсь, что этот эксперимент может начаться в первой половине 2020 года", - заявила госсекретарь Кристель Дюбо.
"Он будет охватывать 3000 пациентов во Франции и станет попыткой проверить положительное влияние производных каннабиса на некоторые патологии", - сказал Оливье Веран, напомнив, что "17 стран в Европейском Союзе уже разрешили лечение на основе медицинского каннабиса ".
Этот эксперимент будет распространяться на людей, которые страдают от серьезных заболеваний - некоторых форм эпилепсии, невропатической боли, побочных эффектов химиотерапии, паллиативной помощи или неконтролируемых мышечных сокращений рассеянного склероза.