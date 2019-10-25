Українці – лідери за отриманими посвідками на проживання в ЄС, китайці другі

Українці минулого року знову стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання у країнах Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Євростат.

У 2018 році громадянам України видали 527 тисяч посвідок на проживання, з яких майже 78,5% видала Польща, 5,1% - Чехія, 4,1% - Угорщина.

У минулому році Польща видала в цілому 635 тисяч посвідок, із них 413 тисяч – українцям.

На другому місці за отриманими посвідками – громадяни Китаю (206,2 тис.), на третьому – Індії (197,3 тис.).

Абсолютна більшість українців (64,7%) отримували посвідки у зв’язку з працевлаштуванням.

В цілому Євросоюз у 2018 році видав понад 3,2 млн дозволів на проживання для громадян з-поза меж ЄС. Кількість виданих документів у порівнянні з 2017 роком зросла на 0,4% (на 13 тисяч).

У 2017 та 2016 роках українці теж лідирували за кількістю нових дозволів на проживання у ЄС, й щоразу Польща ставала головним джерелом видачі документів для них.