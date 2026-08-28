Мерц на тлі низьких рейтингів: я не можу наказати людям бути в гарному настрої

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав німців підтримати подальші реформи, у той час як він та його уряд втрачають позиції в опитуваннях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Виступаючи в ефірі RTL у четвер, Мерц спробував дати людям надію на покращення стану справ у німецькій економіці.

"Як канцлер, я не можу просто наказати людям мати гарний настрій. Але я можу сказати, що є підстави для впевненості та оптимізму", – заявив Мерц.

За його словами, перші сигнали німецької економіки знову починають рухатися в правильному напрямку.

Мерц також визнав, що урядування в коаліції вимагає компромісів, а прогрес виявився повільнішим, ніж він очікував.

На запитання про його низькі рейтинги популярності порівняно з попередником із СДПН Олафом Шольцом, Мерц вказав на розпад трипартійної коаліції Шольца.

"Уряд Олафа Шольца більше не йшов за ним, і цей уряд зазнав краху", – заявив Мерц.

Він додав, що прагне довести, що його власний уряд здатний працювати краще.

"Я намагаюся зберегти єдність свого уряду, щоб разом ми могли досягти найкращого для цієї країни", – заявив німецький канцлер.

Результати опитування Politbarometer телеканалу ZDF за серпень показали, що популярність Мерца встановила новий антирекорд.

Ще одне нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.