NYT: директор ЦРУ передав Москві песимістичну оцінку війни і закликав до угоди

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви цього тижня поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, Реткліфф передав це повідомлення директору ФСБ Александру Бортнікову і не висловлював жодних погроз щодо можливих наслідків для російської сторони у разі, якщо Путін проігнорує оцінку директора ЦРУ та вирішить продовжувати бойові дії.

Аналітики ЦРУ вже давно ставлять під сумнів, чи надають радники Путіна йому чесну оцінку перебігу війни та її наслідків. ЦРУ також давно підтримує канали зв’язку з ФСБ та російською службою зовнішньої розвідки (СЗР).

За словами офіційних осіб, канал зв’язку Реткліффа з Бортніковим діє паралельно з окремими каналами, які налагодили посланець Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер.

Деякі посадовці висловили сподівання, що Путін, який сам є колишнім співробітником розвідки, сприйме повідомлення від директора ЦРУ як більш нагальне та надійне, ніж повідомлення, що надходять через звичайні дипломатичні канали.

За даними NYT, Реткліфф сказав Бортникову, що, на його думку, настав час Москві розпочати серйозні переговори з метою припинення війни. Це повідомлення перегукується з деякими публічними заявами директора ЦРУ.

Минулого місяця Реткліфф гостро висловився щодо втрат російських військ та нездатності Москви просуватися на полі бою. Він зазначив, що тривалість життя російського солдата на передовій становить менше ніж 35 хвилин.

Він також додав, що за 18 місяців, відколи він обійняв посаду директора ЦРУ, Росія захопила лише близько 1% загальної території України, що, на його думку, пов’язано з "досконалим володінням" Україною технологіями безпілотників.

Перед зустріччю з Бортніковим у Москві Реткліфф поспілкувався зі своїми українськими колегами, запевнивши їх, що він буде вивчати позиції Росії, а не йти на поступки від імені українців.

Як повідомляла "Європейська правда", з джерел медіа стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Президент США Дональд Трамп заявив на тлі візиту директора ЦРУ в Москву, що не переймається тим, що Росія може напасти на країни НАТО.

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