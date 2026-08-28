В Осло несуть квіти до королівського палацу на тлі повідомлень про важкий стан короля

Норвежці принесли букети квітів до королівського палацу в Осло, щоб підтримати короля Гаральда, чий стан у лікарні серйозно погіршився напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

У четвер, коли королівський двір опублікував повідомлення про погіршення стану здоров’я госпіталізованого монарха, люди почали нести квіти, норвезькі прапори та лампадки до королівського палацу.

фото: NRK

89-річний король Гаральд, найстаріший монарх у Європі, перебуває в лікарні вже 10 днів, де проходить лікування від рідкісного захворювання крові – гемолітичної анемії. Пізно в четвер палац опублікував повідомлення, що стан короля не змінився.

Дружина короля, королева Соня, та його син, кронпринц Гокон, скасували королівські зобов’язання, щоб разом з іншими членами родини бути біля ліжка Гаральда в Університетській лікарні Осло. Всі вони пробули там кілька годин.

Протягом дня на Палацовій площі збиралися натовпи людей, а норвезьке державне телебачення скасувало свою програму, щоб висвітлювати ці події.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре скасував заплановану поїздку до Німеччини, де у четвер він мав зустрітися з канцлером Фрідріхом Мерцом. "Уся нація з нами, і ми надсилаємо теплі думки королю та решті членів королівської родини", – зазначив він у своїй заяві.

Останніми роками король, який перебуває на троні з 1991 року, мав низку проблем зі здоров’ям, що змусило його скоротити обсяг королівських обов’язків і встановити кардіостимулятор.

У лютому його госпіталізували через інфекцію та зневоднення на Тенерифе, куди він вирушив у приватну подорож разом із королевою Сонею.