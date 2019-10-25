Украинцы – лидеры по полученным видам на жительство в ЕС, китайцы – вторые

Украинцы в прошлом году снова стали лидерами по количеству полученных видов на жительство в странах Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Евростат.

В 2018 году гражданам Украины выдали 527 тысяч видов на жительство, из которых почти 78,5% выдала Польша, 5,1% - Чехия, 4,1% - Венгрия.

В прошлом году Польша выдала в целом 635 тысяч разрешений на проживание, из них 413 тысяч - украинцам.

На втором месте по полученным разрешениям - граждане Китая (206,2 тыс.), на третьем - Индии (197,3 тыс.).

Абсолютное большинство украинцев (64,7%) получали виды на жительство в связи с трудоустройством.

В целом Европейский Союз в 2018 году выдал более 3,2 млн разрешений на жительство для граждан стран из-за пределов ЕС. Количество выданных документов по сравнению с 2017 годом выросло на 0,4% (на 13 тысяч).

В 2017 и 2016 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.