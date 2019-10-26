НАТО реформує систему допомоги Україні

Згідно з домовленістю щодо нового формату взаємодії між Україною та НАТО, Альянс реформує систему допомоги Україні.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як повідомлялося, під час візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня міністр оборони Андрій Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений ближчим часом.

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Серед іншого, він передбачатиме зміну систему допомоги Україні з боку Альянсу.

Як повідомляють джерела "Європравди", цього року у НАТО провели аудит допомоги Україні, який показав, що її адміністрування "з’їдає" непропорційно багато коштів, і водночас ускладнює координацію різних проектів.

"Тому ключова зміна – об’єднання усіх програм та форматів взаємодії під однією "парасолькою", - йдеться у статті.

"Зараз у нас є трастові фонди, є програми в рамках окремих ініціатив, таких як Building integrity, Defence education enhancement program, Програма професійного розвитку, є програма "Наука заради миру і безпеки", є взаємодія по лінії генштабу, є взаємодія з агенцією НАТО з питань підтримки і постачання, є взаємодія з командувачем об’єднаними силами НАТО в Європі, взаємодія по силах спецоперацій, по стратегічних авіаперевезеннях тощо.

Так от, тепер все це ми упакуємо в один план нашої взаємодії з НАТО", - пояснив журналістам заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

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За його словами, нова програма буде базуватися на "Комплексному пакеті допомоги", який діє з 2016 року, та матиме єдиний секретаріат в Брюсселі та Києві.

Також Україна має визначити пріоритети, за якими вона очікує на надання допомоги.

Детальніше читайте у статті: "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".