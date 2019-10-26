НАТО реформирует систему помощи Украине

Согласно договоренности относительно нового формата взаимодействия между Украиной и НАТО, Альянс реформирует систему помощи Украине.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как сообщалось, во время визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время.

Читайте также Стали известны три ключевые изменения к внедрению Украиной стандартов НАТО

Среди прочего, он будет предусматривать смену систему помощи Украине со стороны Альянса.

Как сообщают источники "Европравды", в этом году в НАТО провели аудит помощи Украине, который показал, что ее администрирование "съедает" непропорционально много средств, и одновременно усложняет координацию различных проектов.

"Поэтому ключевое изменение — объединение всех программ и форматов взаимодействия под одним "зонтиком", - говорится в статье.

"Сейчас у нас есть трастовые фонды, есть программы в рамках отдельных инициатив, таких как Building integrity, Defence education enhancement program, Программа профессионального развития, программа "Наука ради мира и безопасности", взаимодействие по линии генштаба, взаимодействие с агентством НАТО по вопросам поддержки и снабжения, взаимодействие с командующим объединенными силами НАТО в Европе, взаимодействие по силам спецопераций, по стратегическим авиаперевозкам и тому подобное.

Так вот, теперь все это мы упакуем в один план нашего взаимодействия с НАТО ", - пояснил журналистам заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Читайте также Министр обороны назвал приоритеты Украины в новом формате отношений с НАТО

По его словам, новая программа будет базироваться на "комплексном пакете помощи", который действует с 2016 года, и будет иметь единый секретариат в Брюсселе и Киеве.

Также Украина должна определить приоритеты, по которым она ожидает оказания помощи.

Подробнее читайте в статье: "Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений "Украины с НАТО".