Зеленський затвердив новий склад консультаційного комітету президентів України і Польщі

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України та Польщі.

Як пише "Європейська правда", текст відповідного указу від 25 жовтня опублікований на сайті президента.

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До складу української частини консультаційного комітету увійшли Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента, уповноважений президента в консультаційному комітеті президентів України та Польщі; Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України; Альона Гетьманчук, директорка Центру "Нова Європа"; Андрій Дещиця, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі; Олександр Ірхін, заступник керівника головного управління з питань зовнішньої політики – завідувач відділу ЄС та НАТО директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента України, Світлана Фоменко, перша заступниця міністра культури України.

Як повідомлялося наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що вважає згоду України на відновлення ексгумації важливим кроком нової влади для відновлення відносин між державами.

Нагадаємо, між Україною і Польщею виникла проблема вичерпаних квот на транзит вантажів для українських перевізників. Україна підготувала контрзаходи у зв’язку з цим.