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Зеленский утвердил новый состав консультационного комитета президентов Украины и Польши

Суббота, 26 октября 2019, 16:35

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Как пишет "Европейская правда", текст соответствующего указа от 25 октября опубликован на сайте президента.

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В состав украинской части консультационного комитета вошли Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента в консультационном комитете президентов Украины и Польши; Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел Украины; Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа"; Андрей Дещица, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше; Александр Ирхин, заместитель руководителя главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом ЕС и НАТО директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины.

Как сообщалось в конце сентября, Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что считает согласие Украины на восстановление эксгумации важным шагом новой власти для восстановления отношений между государствами.

Напомним, между Украиной и Польшей возникла проблема исчерпанных квот на транзит грузов для украинских перевозчиков. Украина подготовила контрмеры в связи с этим.

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