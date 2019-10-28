Польські експерти прибули до Смоленська для огляду літака Качинського

В Смоленську у понеділок, 28 жовтня, розпочався черговий етап огляду польськими експертами літака Ту-154, який розбився у 2010 році з президентом Лехом Качинським на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомила польська Національна прокуратура, на місце була відправлена група слідчих, які пропрацюють на місці близько тижня.

Обсяг роботи, яку мають виконати працівники Національної прокуратури, невідомий. Відомо лише, що мова йде про додаткові дослідження, необхідні американським фахівцям, які співпрацюють з польськими правоохоронними органами.

Визначення причин катастрофи, яка сталася 10 квітня 2010 року, від самого початку ускладнює російська сторона. До сьогодні Росія не повернула полякам уламки літака, пояснивши, що це речові докази для російських правоохоронних органів. Також до Польщі не повернулися "чорні скриньки".

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Москва неправомірно реагує на прохання польської прокуратури про правову допомогу та заблокувала можливість повторного допиту свідків, у тому числі контролерів польоту зі смоленського аеропорту.

У катастрофі у Смоленську загинув президент Польщі Лех Качинський та 95 людей, що летіли разом з ним до Катині, де мали розпочатись жалобні урочистості, присвячені 70-й річниці Катинського розстрілу.

У середині квітня 2018 року підкомітет Міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому йдеться про те, що літак Ту-154М був зруйнований під час вибуху.