Польские эксперты прибыли в Смоленск для осмотра самолета Качиньского

В Смоленске в понедельник, 28 октября, начался очередной этап осмотра польскими экспертами самолета Ту-154, разбившегося в 2010 году с президентом Лехом Качиньским на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщила польская Национальная прокуратура, на место была отправлена ​​группа следователей, которые проработают на месте около недели.

Объем работы, которую должны выполнить работники Национальной прокуратуры, неизвестно. Известно лишь, что речь идет о дополнительных исследованиях, необходимых американским специалистам, которые сотрудничают с польскими правоохранительными органами.

Определение причин катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года, изначально затрудняет российская сторона. До сих пор Россия не вернула полякам обломки самолета, объяснив, что это вещественные доказательства для российских правоохранительных органов. Также в Польшу не вернулись "черные ящики".

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Москва неправомерно реагирует на просьбы польской прокуратуры о правовой помощи и заблокировала возможность повторного допроса свидетелей, в том числе контролеров полета из смоленского аэропорта.

В катастрофе в Смоленске погиб президент Польши Лех Качиньский и 95 человек, летевших вместе с ним в Катынь, где должны были пройти траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского расстрела.

В середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен взрывом.