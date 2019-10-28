Ексзаступник Болтона відмовився свідчити у справі імпічменту Трампа

Колишній заступник ексрадника президента США з питань національної безпеки не буде давати свідчень у понеділок в рамках розслідування демократів щодо імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Hill.

Чарльз Купер, адвокат колишнього заступника Болтона Чарльза Куппермана, повідомив, що його клієнт не даватиме покази, поки відповідне рішення не винесе суд.

Демократи викликали Куппермана для свідчень у понеділок перед трьома комітетами Палати представників, які очолюють розслідування щодо імпічменту. Проте в п’ятницю Купперман звернувся до суду, аби той визначив, чи зобов’язаний колишній чиновник Білого дому давати свідчення.

Демократи з трьох комітетів попередили Куппермана, що він має юридичне зобов'язання постати перед Конгресом. Голови комітетів попередили, що невиконання цієї вимоги може привести до звинувачення в неповазі до Конгресу.

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Повідомлялося, що Купперман був присутній 25 липня під час телефонної розмови між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка перебуває у центрі розслідування імпічменту. Білий дім намагається заблокувати свідчення Куппермана в Конгресі.

Нагадаємо, минулого тижня свідчення давав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".